"Wir wissen, wir können noch mehr"

Mit dem zweiten Platz durch Brad Binder und Rang fünf von Miguel Oliveira hatte sich das KTM-Werksteam beim Saisonfinale vor wenigen Tagen in Valencia noch auf Platz zwei der MotoGP-Teamwertung gehievt. Für Sportchef Pit Beirer eine große Genugtuung, wie er gestern in einer Interview-Runde, an der auch die OÖN teilnahmen, kundtat. Beirer über ...