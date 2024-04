Landshaag-Klassiker: Wer bremst, verliert nicht

"Am liebsten wäre uns allen, wir fahren bei so einem Wetter wie heute." Markus Altenstrasser, Obmann des Ausrichtervereins MSC Rottenegg, schickte gestern in Pesenbach, nur unweit vom Start des zur EM zählenden Motorrad-Bergrennens Landshaag-St. Martin entfernt, einen frommen Wunsch in Richtung Himmel. Die Hoffnung, dass es auch bei der nunmehr schon 43. Auflage des Klassikers am 20./21. April solch warme und trockene Bedingungen gibt, ist groß.