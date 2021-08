Wenn es rund um die Uhr geht, ist Toyota erneut der große Favorit

50 Jahre ist es her, dass Helmut Marko gemeinsam mit dem Niederländer Gijs van Lennep in einem Martini-Porsche 917 den Sieg bei den legendären "24 Stunden von Le Mans" feierte. Der 78-jährige Grazer zieht heute nach wie vor bei Red Bull die motorsportlichen Fäden. Und wird am Wochenende inmitten der Sommerpause der Formel 1 wieder einmal gen Frankreich blicken, wenn die 89. Ausgabe des Langstrecken-Klassikers auf dem Circuit de la Sarthe steigt.