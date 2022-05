Viele Promis, wenig Spannung bei Verstappen-Sieg in Miami

Basketball-Legende Michael Jordan, Schauspieler Michael Douglas, Hotel-Erbin Paris Hilton, Fußball-Ikone David Beckham, Pop-Star Pharrell Williams ("Happy"), die Williams-Schwestern, Ski- und Society-Lady Lindsey Vonn oder die ehemalige First Lady Michelle Obama – eine hohe Promi-Dichte gab es beim Formel-1-Grand-Prix in Miami, auch die Show vor und nach dem Sieg von Max Verstappen war spektakulär. Das Rennen selbst hielt nicht das, was sich wohl die meisten Fans entlang der Strecke rund um das NFL-Stadion erwartet hatten. Verstappen hatte das Geschehen souverän im Griff, die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz jun. konnten den Niederländer nicht "einfangen". Nur der Kampf um die Plätze im Mittelfeld war mitunter unterhaltsam, aber wen interessiert das schon?

"Fall für zwei"

In der Schlussphase der Formel-1-Premiere in Miami wurde deutlich, wie die Kräfte in dieser Saison verteilt sind: Der Titelkampf hat sich zu einem "Fall für zwei" verdichtet. Weltmeister Verstappen gegen Herausforderer Leclerc lautet das Duell, der Rest des Feldes hatte zumindest in Miami keine Chance, in der Liga der beiden mitzuspielen. Die Rundenzeiten von Verstappen und Leclerc waren nach der Safety-Phase klar schneller als jene der Konkurrenz, obwohl einige Fahrer neue, weichere Reifen aufgezogen hatten und das Führungsduo bis zur Zielflagge auf alten, harten Gummis unterwegs war. Von neu gemischten Karten und einem Zusammenrücken der Teams war da nichts zu sehen.

Offensichtlich war auch, dass das Red-Bull-Team seine technischen Hausaufgaben besser als Ferrari gemacht hat und den roten Rennern speedmäßig wieder leicht überlegen ist. Auch bei umgeklapptem Heckflügel in den DRS-Zonen konnte Leclerc kein Überholmanöver gegen den vor ihm fahrenden Verstappen einleiten. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hofft, im technischen Wettrüsten "nachladen" zu können. Demnächst will man eine neue Ausbaustufe des Autos einsetzen. Binotto: "Ich hoffe, sie funktioniert, damit wir sie uns wieder schnappen können."

Keine Chance, in den Titelkampf einzugreifen, hat das Mercedes-Team: George Russell und Lewis Hamilton betrieben mit den Plätzen fünf bzw. sechs Schadensbegrenzung. "Wir sind im Niemandsland und fliegen seit Saisonbeginn ein bisschen im Nebel", sagte Teamchef Toto Wolff.

Mick Schumacher schmiss auf Platz neun liegend kurz vor Schluss bei einem Crash mit Mentor und Freund Sebastian Vettel seine ersten WM-Punkte weg. Ein bisschen "Hollywood" war im Rennen also doch dabei.