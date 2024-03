Thomas Preining: "Ich glaube, den juckt es wieder"

Ganz oben auf der sportlichen "To-do-Liste" von Thomas Preining steht heuer natürlich die DTM-Serie, in der der Porsche-Pilot ab Ende April als Titelverteidiger der Gejagte sein wird. Mit seinem Sieg im Vorjahr konnte sich der 25-jährige Linzer aber zweifellos auch für höhere Aufgaben empfehlen. Porsche hat seinen jungen Werksfahrer jedenfalls in das Testprogramm für den 24-Stunden-Klassiker Mitte Juni in Le Mans eingebaut.