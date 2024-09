Thomas Preining: "Ab jetzt gibt es kein Risikomanagement mehr“

Vor den beiden DTM-Rennen in Spielberg (28. und 29. September) gab es für die Piloten rund um den amtierenden DTM-Champion Thomas Preining am Dienstag die Möglichkeit, die nötigen Feinabstimmungen zu testen. Die vorletzte Station in der Meisterschaft verspricht Hochspannung. Der Linzer kämpft vor Heimpublikum um die wohl letzte Chance auf eine erfolgreiche Titelverteidigung. Für die OÖN nahm sich der 26-jährige Porsche-Werkspilot in der Mittagspause Zeit für ein Interview.