Sind Veranstaltungen wie die Jännerrallye noch zeitgemäß?

Gleich zu Beginn: Der Rallyesport hat ein bedeutendes Problem. Er ist die Form des Motorsports, die dem normalen Autofahren am ähnlichsten ist. Seriennahe Rennautos brettern über Straßen, über die zwei Stunden nach der Sonderprüfung wieder der normale Verkehr rollt. Der Sport findet - wenn man so will - direkt bei den Leuten statt. Der Sport ist volksnahe. Für die Fans macht genau das den Reiz aus.