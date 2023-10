Rutschpartie garantiert: Rallye-Stars mit großem Respekt vor dem Neuland

Die erstmals ausgetragene Rallye Zentraleuropa über Asphaltstraßen des Dreiländerecks Tschechien, Österreich und Deutschland nahm gestern in Prag Fahrt auf. Auf einer Pferderennbahn gaben die WM-Stars ihren hochgezüchteten Autos die Sporen, entschieden wird der vorletzte Lauf im WRC-Kalender über insgesamt 18 Wertungsprüfungen mit 310 Kilometern aber am Wochenende in Oberösterreich und Bayern. Weltmeister Kalle Rovanperä und Co. sind vorgewarnt.