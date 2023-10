Oberösterreich hilft der Rallye-WM auf die Sprünge

"Im ersten Moment habe ich geglaubt, da will mich wer auf den Arm nehmen", erzählt Rekordmeister Raimund Baumschlager über den Moment, als er im Vorjahr erfuhr, dass 2023 in Österreich ein Rallye-WM-Lauf steigen soll. Doch 50 Jahre nach der letzten und einzigen Veranstaltung dieser Art, der Alpenfahrt 1973, ist es Ende Oktober tatsächlich so weit: Mit der Central European Rally wird ein WM-Lauf erstmals in der Geschichte in drei Ländern übergreifend ausgetragen, und Oberösterreich ist ein Teil