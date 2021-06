Motorrad-WM: Kofler muss um Spielberg bangen

Doch schon am Wochenende geht es in Montmelo nahe Barcelona mit dem siebenten Saisonlauf weiter. Just auf jener Strecke, auf der mit Luis Salom vor fünf Jahren der letzte Fahrer ums Leben kam. Der Attnang-Puchheimer Max Kofler kann nur aus der Ferne zuschauen. Nach seinem Sturz in Mugello steht nun fest, dass der 20-Jährige in der Moto3-Klasse länger ausfällt.

Kofler wurde am Dienstagabend mit dem Flugzeug von Florenz nach Linz überstellt und im Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum in Steyr genauer untersucht. Dort wurde ein Bruch des vierten Brustwirbels festgestellt. Der KTM-Pilot muss deshalb für unbestimmte Zeit pausieren und wird frühestens bei den zwei Heimrennen am 8. und 15. August in Spielberg in der Steiermark wieder zurückkehren können.

Kofler durfte das Krankenhaus bereits verlassen und mit der Reha beginnen. "Wenn alles gut verläuft, dann hoffe ich, bei den Heimrennen wieder auf meinem Bike zu sitzen", sagt Kofler. Er wird am Sonntag im französischen CIP-KTM-Team von Junioren-WM-Leader Daniel Holgado ersetzt.

Der Australier Remy Gardner steigt 2022 in die MotoGP auf und wird dort eine der beiden Werksmaschinen von KTM-Tech3 pilotieren. Der 23-jährige Sohn von Motorrad-Legende Wayne Gardner führt aktuell die Moto2-Wertung an.