Hoffentlich kein schlechtes Omen: Beim medialen Warm-up für den Heim-Grand-Prix von KTM am kommenden Wochenende gab es in der Live-TV-Sendung in der Motohall in Mattighofen am Montag einige technische Pannen. Auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg wird es für die Innviertler Motorrad-Schmiede hoffentlich runder laufen – und das möglichst vom morgigen ersten Trainingstag an. "Wir werden das Letzte herauskitzeln", verspricht KTM-Sportchef Pit Beirer ein hochmotiviertes Team. Ob das genügt?