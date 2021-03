Die Wahrheit liegt bekanntermaßen auf der Strecke: Das morgige Qualifying und spätestens das Auftaktrennen in Bahrain am Sonntag (17 Uhr live auf ServusTV) werden Klarheit bringen, wie die Kräfteverhältnisse in der Formel 1 nach der Winterpause tatsächlich sind. "Es ist Zeit zu sehen, wer was hat", sagt Max Verstappen. Es ist eine Mischung aus Vorfreude und Ungeduld, die aus den Worten des Red-Bull-Piloten spricht.