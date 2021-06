Max Verstappen gab im ersten Spielberg-Akt den Alleinunterhalter

Zur Eröffnung die steirische Landeshymne und zur Ehrung der siegreichen Red Bulls "Land der Berge" – österreichische Folklore umrandete gestern das erste von zwei Formel-1-Rennen in Spielberg. Dazwischen gab Max Verstappen den Takt vor, der bei seinem souveränen Start-Ziel-Sieg die Mercedes von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas auf die Plätze verwies.

"Ein weiterer Sieg zu Hause, das fühlt sich wirklich gut an", sagte der 23-jährige Niederländer, der nach dem vierten Saisonerfolg nun in der Fahrer-WM 18 Punkte vor Hamilton führt. Der britische Serienweltmeister wirkte nach seinem vierten sieglosen Rennen in Folge zeitweise entnervt. "Was soll ich mit dieser Information?! Ich kann den Abstand nicht zufahren", sagte der 36-Jährige in der Schlussphase des Rennens, als ein Ingenieur ihm den großen Zeitrückstand auf Verstappen zugefunkt hatte. "Es war ein bisschen ein einsames Rennen", sagte ein nach der Zieldurchfahrt wieder gesammelter Hamilton. "Ich habe versucht mitzuhalten, aber es war unmöglich." Insbesondere auf den Geraden haben die Honda-Triebwerke gegenüber den "Silberpfeilen" derzeit klar die Nase vorne.

Vergleich mit dem ÖFB-Team

Unter dem Motto Schadensbegrenzung lief das erste Spielberg-Wochenende somit für die in der Vergangenheit so überlegenen Mercedes-Boliden. Hamilton holte sich immerhin in der letzten Runde auf brandneuen Reifen noch den Extrapunkt für die schnellste Runde. Teamkollege Bottas, der nach einem Dreher in der Boxengasse am Freitag strafweise nur vom fünften Startplatz ins Rennen gehen durfte, holte mit Endrang drei das Maximum heraus.

Bei Mercedes rauchen die Köpfe. "Unser Paket war einfach nicht stark genug", redete Teamchef Toto Wolff nicht um den heißen Brei herum. "Wir haben heuer die Entwicklung eingestellt." Der Wiener zog Parallelen zum Achtelfinal-Aus der ÖFB-Kicker bei der EM gegen die favorisierten Italiener: "Die haben super gekämpft und alles gegeben und nach dem 0:2 sogar noch den Anschlusstreffer geschossen – ähnlich ist das bei uns", sagte Wolff.

Verstappens Teamkollege Sergio Perez kam wegen eines verpatzten Boxenstopps nicht über Rang vier hinaus. Charles Leclerc wurde von den anderen Piloten zum "Fahrer des Tages" gewählt, da der Monegasse seinen Ferrari nach Kollision und Boxenstopp in der ersten Runde noch an die siebente Stelle manövrierte.

Mit seinem dritten Sieg auf der Strecke in Spielberg schloss Verstappen zu Alain Prost auf. Offizieller Österreich-Rekordsieger ist aber weiterhin der Franzose alleine, da das Rennen am Sonntag als Großer Preis der Steiermark geführt wurde.

Der Große Preis von Österreich folgt am kommenden Wochenende, bei dem die "Bullen" den fünften Sieg in Folge ins Visier nehmen. Dabei werden an die 100.000 Besucher erwartet – es wird die größte Veranstaltung in Österreich seit Beginn der Coronavirus-Pandemie. Gestern waren nur deren 15.000 zugelassen worden.

Sieger Max Verstappen (li.) machte Helmut Marko nass. Bild: APA

Die Vorzeichen stehen auf Fortsetzung der Red-Bull-Serie. "Die Strecke bleibt gleich, die Autos bleiben gleich, nur die Reifen ändern sich", blickt Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko voraus. "Ich gehe davon aus, dass uns die weichere Reifenmischung noch mehr entgegenkommt", prophezeite der 78-jährige Steirer, der praktisch als Hausherr von seinem Team zur Schaumweindusche auf das Siegerpodest geschickt wurde. Marko: "Das war ein sehr emotionaler Moment für mich." Auch Verstappen hatte seinen Spaß dabei: "Helmut hat mir die Chance gegeben, in der Formel 1 zu sein und hier Rennen zu gewinnen." Schon am Sonntag könnte ein weiteres dazukommen.