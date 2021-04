Nach dem zweiteiligen Gastspiel in Katar kommt die Motorrad-WM nun im dritten Lauf der noch jungen Saison am Sonntag nach Portimao (Portugal) in Europa, wo ich wegen verschiedener Verpflichtungen schon seit einigen Tagen weile. Und mit Marc Marquez kommt der überragende Fahrer der letzten Jahre nach seiner mehrmonatigen Verletzungspause endlich zurück. Ich bin mir sicher, dass er fit ist. Aber ob es auch seine Honda ist, muss sich erst zeigen.