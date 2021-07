"Das zehnte Rennen der Saison bot zwei Kampfzonen: die auf der Strecke und die hinter den Kulissen. In beiden flogen die Fetzen", urteilte gestern die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über das in Silverstone härter als heuer je zuvor ausgetragene Titelduell in der Formel 1. Nach dem Crash in der Startrunde bei der Anfahrt zur Copse-Kurve zwischen dem späteren Sieger Lewis Hamilton und Unfallopfer Max Verstappen flogen noch lange danach die verbalen Giftpfeile.