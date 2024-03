KTM will auf der Achterbahn Ducati noch näher rücken

"Wenn es trocken bleibt, sehe ich wieder ganz viele Ducatis vorne." Ex-Pilot und ServusTV-Experte Alex Hofmann hat für Teil zwei der Motorrad-WM am Wochenende in Portimao die Maschinen aus Borgo Panigale dick auf der Rechnung. Vier der ersten fünf saßen im Vorjahr beim Grand Prix auf dem Achterbahnkurs an der Algarve auf einer Desmosedici. Doch KTM will in der MotoGP wie schon vor zwei Wochen in Katar, als Brad Binder zweimal Zweiter wurde, kräftig dagegenhalten.