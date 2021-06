Der Jubel bei KTM war groß, nachdem Miguel Oliveira gestern beim MotoGP-Rennen in Barcelona den ersten Saisonsieg für das Innviertler Team eingefahren hatte. Vom vierten Startplatz ins Rennen gegangen, verwies der Portugiese vor 19.300 Zuschauern den Franzosen Johann Zarco (Ducati) und den Australier Jack Miller (Ducati) auf die Plätze. "Es ist schwierig, in Worte zu fassen, was passiert ist.