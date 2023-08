KTM ist vor dem Heimspiel bereits auf der Jagd nach den Millisekunden

Brad Binder pilotierte die RC16 zuletzt im Regen von Silverstone auf Rang drei, in Spielberg wünscht man sich zumindest Ähnliches.

Welche Sommerpause? Die Motorrad-WM nahm letzten Sonntag in Silverstone nach mehrwöchiger Unterbrechung wieder Fahrt auf. Hinter den Kulissen ging die Arbeit aber immer weiter, und das mit noch mehr Hochdruck als je zuvor, wie KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer verrät. Das große Motorrad-WM-Heimspiel nächste Woche am Red-Bull-Ring in Spielberg sehnen die Mattighofner nun mit Spannung herbei. Beirer über ...