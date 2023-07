In einer "fahrenden Sauna" durch die Oststeiermark

Bis zu 60 Grad können an heißen Tagen in einem Rallye-Boliden zusammenkommen.

Wenn heute um 13.55 Uhr die erste von insgesamt 13 Sonderprüfungen der Rallye Weiz gestartet wird, sind 24 bis 26 Grad im Schatten prognostiziert. In einem Rallye-Boliden geht es aber buchstäblich heißer her. Denn so ein Auto ist auf Motorsport getrimmt – auf technische Helfer wie beispielsweise ESP oder ABS wird ebenso verzichtet wie auf eine Klimaanlage. "Ich glaube, Manfred Stohl hat sich für eine Australien-Rallye einmal eine Klimaanlage einbauen lassen.