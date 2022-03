Die alten Machtverhältnisse sind erschüttert", schrieb die "Süddeutsche Zeitung" gestern, die italienischen Medien standen ohnehin kopf. "Ferrari ist zurück! Rote Euphorie! Es ist keine Fata Morgana in der Wüste", jubelte "La Gazzetta dello Sport" nach dem sensationellen Doppel-Erfolg der Scuderia durch Charles Leclerc und Carlos Sainz beim Formel-1-Saisonauftakt in Bahrain. Der bislang letzte Erfolg des Traditionsrennstalls lag lange zurück – am 22.