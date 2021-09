Hamilton: "Habe ja nicht gesagt, dass ich sterbe"

Dass Max Verstappens Red-Bull-Bolide in Monza auf dem Mercedes von Lewis Hamilton landete, ist zwar schon knapp zwei Wochen her, das Thema lässt den bereits zum GP in Sotschi weitergezogenen Formel-1-Zirkus jedoch nicht los. Bevor an der russischen Schwarzmeerküste am Sonntag (14 Uhr live auf ORF 1 und Sky) das 15. von insgesamt 22 Saisonrennen stattfindet, scheint das Titelduell auch verbal einen Gang hinaufgeschaltet zu haben.

Rückblende: Hamilton sprach am Abend nach dem Monza-Unfall erst davon, einen Spezialisten konsultiert zu haben, "um sicherzustellen, dass ich das nächste Rennen fahren kann". Als der 36-Jährige nur zwei Tage später nach New York zur Met Gala jettete, erntete er hämische Kommentare von Helmut Marko. "Wenn Lewis wirklich ernsthafte Nackenschmerzen oder Probleme gehabt hätte, dann wäre er nicht in New York gewesen", unterstellte der Red-Bull-Berater dem siebenfachen Weltmeister, den Unfall zu dramatisieren.

Vor dem Großen Preis von Russland war Hamilton bemüht, sich möglichst unbeeindruckt von den verbalen Eindrücken zu zeigen. "Ich höre nicht wirklich hin, worübere diese Personen sprechen." Zu den Vorwürfen Markos ergänzte er: "Ich habe ja nicht gesagt, dass ich sterbe."

Bottas würde Platz machen

Bei lediglich fünf Punkten Rückstand auf den WM-Führenden Verstappen könnte sich das Blatt in Sotschi leicht wenden. Wer in Russland bisher auf Mercedes wettete, kassierte seit 2014 stets. Hamilton hat hier schon viermal (2014, 2015, 2018, 2019) gewonnen, sein Teamrivale Valtteri Bottas kommt überhaupt auf seine erfolgreichste Strecke.

2017 und 2020 hat der Finne am Schwarzen Meer triumphiert, 2018 hätte er ebenfalls gewinnen können, wurde aber nach einer Mercedes-Stallorder nur Zweiter hinter Hamilton. Ob er sich einer Order in diesem Jahr fügen würde, wurde der im WM-Kampf chancenlose Bottas gestern gefragt. "Ja, das würde ich tun", stellte Bottas klar.

Miami-Premiere 2022

Die Formel 1 wird am 8. Mai 2022 erstmals in Miami Gas geben. Der Bau des Miami International Autodrome um das Hard Rock Stadium (Heimstätte des NFL-Teams Miami Dolphins) schreite derzeit nach Plan voran. In den nächsten Tagen soll ein provisorischer Rennkalender für die nächste Saison erscheinen. Gerechnet wird mit 23 Rennen, darunter der Österreich-GP Anfang Juli.