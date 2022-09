Nachdem er sein "Heimspiel" auf dem Red-Bull-Ring am Sonntag mit seinem zweiten Saisonsieg in der DTM gekrönt hat, stellten sich viele Gratulanten bei Thomas Preining an. "Am Handy kamen laufend Nachrichten, auch heute Vormittag ging das noch weiter", sagte sein Vater Andi Preining gestern. Der ehemalige Motorrad-WM-Pilot erwies sich in der Steiermark als Glücksbringer.