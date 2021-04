Der ehemalige Formel-1-Regent Bernie Ecclestone formuliert seinen Glückwunsch an Heinz Prüller, der am Freitag 80 Jahre alt wird, so: "They do not grow Prüller these days". Übersetzt aus dem (Renn-)Englischen heißt das: "Es kommen heutzutage keine Prüller mehr nach." Ecclestone, mit 90 gerade wieder Vater geworden, hat natürlich recht. Heinz Prüllers Weg zur Reporterlegende war vielleicht einzigartig und ist ganz sicher heutzutage nicht mehr gangbar.