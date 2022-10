Fabio Quartararo: Der strauchelnde Weltmeister

Francesco Bagnaia könnte sich am Sonntag in Sepang (9 Uhr in ServusTV) erstmals zum MotoGP-Weltmeister krönen. Zwei Rennen vor Saisonende führt der italienische Ducati-Pilot die Fahrerwertung 14 Punkte vor Titelverteidiger Fabio Quartararo an. Kommt der Franzose im Falle eines Bagnaia-Siegs nicht über Rang vier hinaus, ist die Titelentscheidung gefallen.