Ein Solo für Max: Warum diese Saison trotzdem nicht fad wird

Wenn am Wochenende die Formel 1 in Bahrain in die neue Saison geht, wird zwar Servus TV live dabei sein – der Privatsender wechselt sich heuer wieder mit dem ORF ab –, Ernst Hausleitner, der "Königsklassensprecher" vom Küniglberg, ist trotzdem längst "ready to race". Im Interview mit den OÖNachrichten prognostiziert der 55-jährige Oberösterreicher eine spannende Saison, auch wenn für ihn der neue Weltmeister schon feststeht.