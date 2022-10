Ein Drehbuchautor hätte es wohl nicht besser hinbekommen können, wie es derzeit in dieser Motorrad-WM-Saison zum Finale zusammenläuft. Drei Rennen sind noch zu fahren und die Königsklasse ist enger beisammen als je zuvor, die Kerle sind nur wenige Punkte voneinander getrennt, der Druck steigt. Schon beim Grand Prix in Australien auf Phillip Island werden wir weitere Anhaltspunkte bekommen, wessen Nervenkorsett am stärksten ist in diesem Saison-Endspurt.