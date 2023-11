 Das spannende Finale der MotoGP:  Bagnaia muss, Martin kann gewinnen

Der Titelkampf in der MotoGP biegt am Wochenende in Malaysia in die alles entscheidende Phase. Es stehen mit diesem Grand Prix, Katar und anschließend gleich Valencia die finalen drei Rennen an und Drehbuch-Autoren hätten es bisher eigentlich nicht viel besser hinbekommen können, was den Spannungsmoment betrifft. Leader Francesco Bagnaia und seinen Verfolger Jorge Martin trennen nur 13 Punkte.