Das ist Max Verstappens goldene Welt

Seit Jänner 2021 ist Max Verstappen mit der Brasilianerin Kelly Piquet, Model, Bloggerin und Tochter des dreifachen Formel-1-Weltmeisters Nelson Piquet, liiert. Das in Monte Carlo lebende Paar hat einen Pakt mit der Überholspur geschlossen. Höher, schneller, weiter – das ist das Motto in Verstappens goldener Welt. Natürlich auch an diesem Rennwochenende in Spielberg, das der große Sohn aus dem Stall des "Roten Bullen" als Top-Favorit in Angriff nimmt.