Bringt KTM die Kultmarke ins Rennen?

Die Gegenwart ist für den Rennstall KTM in der Motorrad-WM herausfordernd genug. Die Titelmission in der Königsklasse MotoGP gegen Branchenprimus Ducati fordert alle Kräfte, wie das Grand-Prix-Wochenende in Austin zeigte. Jungstar Pedro Acosta sicherte den Mattighofnern auf der RC16 im samstägigen Sprintbewerb Rang vier, während Maverick Vinales (Aprilia) vor Marc Marquez und WM-Leader Jorge Martin (beide Ducati) triumphierte.