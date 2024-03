Bei den Wagner-Festspielen gab es auch viele Dramen

Bei der Jänner-Rallye schrammte er Anfang des Jahres erneut am schon so lange ersehnten Heimsieg im Mühlviertel vorbei, doch am Wochenende im steirischen Rebenland durfte Simon Wagner wieder den Siegersekt aufmachen. Der Unterweitersdorfer parkte seinen Skoda Fabia nach 16 Sonderprüfungen souverän mit 1:36 Minuten Vorsprung auf Luca Waldherr und deren 3:05 auf Rekordmeister Raimund Baumschlager auf Rang eins ein.