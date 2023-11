Ein Titelduell auf des Messers Schneide

Wochenende der Entscheidung in der Motorrad-Weltmeisterschaft: Es kann nur einen geben beim Showdown in Valencia, wo der Italiener Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati) mit einem Vorsprung von 21 Punkten auf den spanischen Lokalmatador Jorge Martin (Pramac-Ducati) in die beiden letzten MotoGP-Rennen (Samstag: Sprint, 14.30 Uhr/Sonntag: Grand Prix, 15 Uhr, jeweils Servus TV) geht.