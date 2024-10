Zweiter Linzer Kantersieg in Folge: "Das war unser bestes Saisonspiel bisher"

Ketchupflaschen-Effekt beim HC Linz AG: Die ersten vier Ligarunden hat der Handballmeister brav "geklopft", aber nicht gewonnen. Und jetzt kommt bei der Truppe plötzlich alles auf einmal heraus: Dem 30:20-Auswärtssieg vor fast eineinhalb Wochen in Bärnbach folgte am Samstag ein überragender 43:27-Heimerfolg über den bis dahin ungeschlagenen Spitzenreiter Bruck/Trofaiach. "Das war unser bestes Saisonspiel bisher", lobt Sportchef Max Hermann die Leistung des gesamten Teams, in dem zwei Neue