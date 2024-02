Zwei Schwestern werfen sich ins Getümmel um den Olympia-Platz

"Bis zum 8. Mai ist nicht mehr lange hin." Ana Lehaci hat sich den Tag in ihrem Kalender dick angestrichen. An diesem wird im ungarischen Szeged der letzte Startplatz für die Olympischen Sommerspiele in Paris ausgefahren. Das sind dann ein halbes Dutzend ähnlich schnelle Kajaks, die um ein Ticket rittern – das klingt nach Gemetzel. Eines, das die 33-Jährige einst schon mit Viktoria Schwarz gemeistert hat, diesmal nun auch mit ihrer 19-jährigen Schwester Adriana schaffen möchte. Dafür