Zwei Ausschlüsse und ein "Phantomkorb"

Die "regular season" in der Basketball-Superliga ist Geschichte, das Viertelfinal-Heimrecht für Oberösterreichs Top-Klubs OCS Swans Gmunden und Raiffeisen Flyers Wels fixiert, der Fokus auf die am Samstag (17.30 Uhr) beginnenden Play-offs gerichtet. Die viertplatzierten Messestädter starten gegen den Fünften UBSC Graz, den sie in den bisherigen vier Saisonduellen drei Mal bezwungen haben.