Manfred Dullinger geht in seine letzte Saison als Wels-Trainer. (Foto: Fidler/OÖN)

Eigentlich hätte Multikraft Wels am Samstag in Graz in die Judo-Bundesligasaison starten sollen. Die Partie wird aber mit 14:0 für die Messestädter gewertet werden, da der Aufsteiger aus der Steiermark kurzfristig aus Österreichs höchster Liga ausgestiegen ist.