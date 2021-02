Zu viele Helfer in Hinzenbach

Für gewöhnlich kann es im Sport nie zu viele ehrenamtliche Helfer geben – beim Weltcup der Skispringerinnen ab Freitag in Hinzenbach schon. "Viele, die auch gerne mitgeholfen hätten, müssen daheim bleiben", erklärt Organisationschef Bernhard Zauner. Wegen der Corona-Maßnahmen musste das Heer der Anpacker nämlich von knapp 400 auf 180 reduziert werden. Auch sonst ist bei der achten Austragung des Weltcups im Eferdinger Becken vieles anders. Das 72-seitige Hygienekonzept reicht von der Unterteilung des Geländes in voneinander getrennte Sektoren bis hin zur Abmontage der Hände-Lufttrockner in den Toiletten: alles, um die Ansteckungswahrscheinlichkeit zu senken.

Dass heuer keine Fans zugelassen sind, schmerzt, da sonst alle "Zutaten" für ein sportliches Fest vorhanden sind. Mit Marita Kramer hat Österreich die Dominatorin dieses Winters in den Reihen. Die erst 19-Jährige gewann drei von vier Saison-Weltcups. Läuft es ideal, könnte die Salzburgerin dies in Hinzenbach verdoppeln, werden doch dort wegen der Corona-Turbulenzen erstmals gleich drei Bewerbe ausgetragen. "Ich bin froh, dass es so gut läuft. Das ist die Belohnung für viel harte Arbeit", sagte Kramer.

Wie gewinnen in Hinzenbach geht, zeigte Chiara Hölzl mit ihren zwei Heimsiegen im Vorjahr vor. "Vor meinen Freunden und meiner Familie zu gewinnen, war eines der Highlights meiner Karriere", sagte die 23-Jährige, die sich gerne daran zurückerinnert.

Erinnerungen an das Vorjahr wird auch die schneelose Landschaft ringsum wecken. Dabei war die Kulisse lange tief verschneit, ehe Ende Jänner die Temperaturen nach oben kletterten. Sorgen um die Bewerbe müsse man sich nicht machen. "Unsere Schneedepots sind gut gefüllt", erklärte Zauner.

Bei den Bewerben in Hinzenbach wird übrigens die Volksbank als vorrangiger Brustsponsor fungieren. Damit sollte sichergestellt sein, dass Bilder wie zuletzt in Titisee-Neustadt ausbleiben. Dort prangte auf den Trikots der Springerinnen nämlich der hierzulande zweifelhafte Slogan der Firma Bett1: "Wir sind Matratze".

Artikel von Reinhold Pühringer Redakteur Sport r.puehringer@nachrichten.at