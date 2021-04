Drei Tage nach dem ersten gemeinsamen Training nach der Team-Quarantäne – acht Spielerinnen hatten sich infiziert – fixierten die Steelvolleys Linz-Steg am Samstag den Einzug in das Liga-Finale: Die Cupsiegerinnen fertigten Gegner Sokol/Post auswärts in Wien ein weiteres Mal mit 3:0 ab und ersparten sich somit ein Entscheidungsspiel in der "Best of 3"-Serie, welches nur 24 Stunden später hätte stattfinden müssen.