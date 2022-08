Als Vorkampf-Vierte qualifizierte sich Synchronschwimmerin Vasiliki Alexandri gestern bei der EM in Rom für das am Sonntag folgende Finale der freien Kür. "Mehr konnte ich nicht, weil ich krank bin", sagte die 24-Jährige trotz der nach dem Vorkampf recht guten Ausgangsposition in fast entschuldigendem Ton. "Ich habe drei Tage nicht trainiert und hatte auch von Samstag bis Montag 39,5 Grad Fieber.