Wird bei den Paralympics sauberer gespielt?

4400 Aktive aus 170 Ländern werden ab Mittwoch in 22 Sportarten bei den Paralympics in Tokio um die Medaillen kämpfen. Vor der heutigen Eröffnungsfeier (13 Uhr, ORF 1) verriet der Linzer Christoph Etzlstorfer, der von 1984 bis 2012 höchst erfolgreich an acht Paralympics teilgenommen hat, im Gespräch mit den OÖNachrichten seine olympischen Gedanken.