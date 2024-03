"Wir wollen keine Eintagsfliege sein"

Harte Bandagen: Lukas Hutecek (am Ball) kämpft um den Olympia-Traum. (gepa)

Keine Spur von Frustration, geschweige denn Resignation nach der 29:35-Niederlage gegen Kroatien, voller Fokus auf "das nächste Endspiel", wie es Patrick Fölser, der Sportdirektor im Österreichischen Handballbund, formuliert. Das rot-weiß-rote Herren-Nationalteam steht in der Olympia-Quali in Hannover unter Druck, es braucht wohl Siege über Außenseiter Algerien (Samstag, 17.30 Uhr, ORF 1) und am Sonntag (14.10 Uhr, ORF 1) im vermeintlichen "Grande Finale" gegen Deutschland, um das