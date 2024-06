Am Donnerstag kurz vor sieben Uhr in der Früh kam der Bus mit den Meisterspielern und Funktionären des HC Linz AG wieder in Oberösterreichs Landeshauptstadt an. Auf den Verlängerungskrimi folgte ein Feiermarathon, wie Manager Uwe Schneider berichtete. Im OÖN-Interview zog er zufrieden Bilanz.