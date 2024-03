Während die Titelverteidigerinnen der Oberbank Steelvolleys Linz-Steg am Samstag zu Hause gegen Salzburg (18.30 Uhr) die "Best of 3"-Liga-Viertelfinalserie entscheiden können, haben die Herren des UVC McDonald’s Ried auswärts bei der Union Waldviertel in Zwettl (NÖ/19 Uhr) die Gelegenheit dazu.