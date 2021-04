So furios die Leistung beim 3:0-Finalsieg am Sonntag in Graz war, so schaumgebremst fiel die Meisterfeier der Steelvolleys Linz-Steg aus – wie es sich in einer Pandemie halt gehört. Zumal für die sechs Nationalteamspielerinnen – Nikolina Maros, Katharina Holzer, Victoria Deisl, Andrea Duvnjak, Lisa-Marie Hager und Saskia Trathnigg – bereits heute der ÖVV-Lehrgang in Steinbrunn beginnt. Es blieb nicht viel Zeit, das geschaffte Double aus Meisterschaft und Cuptitel zu genießen.