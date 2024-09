Wer soll die Union Mauthausen auf dem Weg zum zweiten Titel aufhalten?

Die Union Stein&Co Mauthausen war – nach dem Rückzug des Dominators Irdning entsprechend verstärkt – mit dem festen Vorsatz in die Tennis-Bundesliga gestartet, den zweiten Herren-Titel nach 2020 zu holen. Selbstbewussten Ankündigungen folgten Taten, die Mühlviertler gaben sich in den bisherigen fünf Matches überhaupt keine Blöße und zogen souverän in das Finale gegen den TC Schwaz ein, das am Samstag (11 Uhr) bei freiem Eintritt auf der heimischen Danubis-Anlage über die Bühne