"Wer sich nicht voll reinhauen will, soll den Vertrag gleich auflösen"

Nur zwei Siege aus 18 Grunddurchgangsspielen sind die magere Ausbeute der Handballer des HC Linz AG. Der letzte volle Erfolg ist beinahe vier Monate her, seither ist das Schlusslicht – den Cup mitgerechnet – acht Partien sieglos geblieben. "So kann es nicht weitergehen", sagte Manager Uwe Schneider nach dem 23:30 am Freitag gegen Graz.