Michael Dittrich: "Wenn du gewinnst, ist das mit finanziellen Einbußen verbunden"

Die Raiffeisen Flyers Wels sind am vorläufigen Höhepunkt ihrer noch jungen Basketball-Klubgeschichte (Gründung 2017) angekommen. Mit dem 71:66 gegen die Traiskirchen Lions fixierten die Messestädter den ersten Titel, auf den sie sich akribisch vorbereitet hatten. An Überzeugung mangelte es nie, die Sonder-T-Shirts mit der Aufschrift "Cupsieger 2023/24" waren gedruckt, die Bar, in der die Flyers die Nacht auf Montag zum Tag machen sollten, wurde vorab reserviert. Zu Recht.