In der frostigen Nacht von Sonntag auf Montag mussten die Obstbauern in der Region um ihre bereits blühenden Bäume bangen. Auch in der heimischen Radsport-Szene gab es vor dieser Saison kurz schon einmal Zittern um das traditionelle Kirschblütenrennen, Österreichs ältesten verbliebenen Eintages-Klassiker. Doch am Sonntag (ab 9 Uhr, im Livestream auf nachrichten.at) steigt die 60. Jubiläumsauflage im Raum Wels. Mit neuen Impulsen und in aufgewerteter Form.