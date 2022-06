Wenn Dabeisein nicht alles ist

Aufmerksamkeit, Anerkennung, Sponsoren sowie in weiterer Folge Geld und Perspektiven – dies alles hängt in weiten Teilen der Sportwelt am Attribut "olympisch". Entsprechend groß ist das Bestreben der Weltverbände, ihren Sport im Kanon der fünf Ringe zu wissen – und fast grenzenlos der Jubel bei Neuankömmlingen. Allerdings nicht bei allen, wie sich etwa im Breaking zeigt.