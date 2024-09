Welser Rad-Krise: "In irgendeiner Form muss es weitergehen"

Es war ein origineller Hilferuf, den Felix Ritzinger letzten Samstag beim Zeitfahren "King of the Lake" am Attersee an seiner Dress anbrachte. "Hier könnte Deine Werbung stehen" stand da auf einem Zettel am Trikot des Fahrers von Wels, der gestern mit dem österreichischen Nationalteam im Mixed-Zeitfahren der WM in Zürich Platz zehn belegte.