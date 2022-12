Dominic Thiem bereitet sich seit 9. November mit Feuereifer auf das Tennisjahr 2023 vor. An ambitionierten Zielen mangelt es dem 29-jährigen Lichtenwörther, der aktuell auf Position 105 der Weltrangliste steht, nicht. Bei den French Open im Mai will der 17-fache ATP-Turniersieger unter den 32 gesetzten Spielern aufscheinen, also wieder zur erweiterten Weltspitze gehören. "Ich brauche richtig gute Gegner, damit ich die fehlende Matchpraxis bis zu den Australian Open (ab 16. Jänner, Anm.)